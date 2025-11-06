GiełdaDEX+
Aktualna cena DiemLibre to 0.0000611 USD. Śledź aktualizacje cen DLB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DLB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DLB

Informacje o cenie DLB

Czym jest DLB

Biała księga DLB

Oficjalna strona internetowa DLB

Tokenomika DLB

Prognoza cen DLB

Historia DLB

Przewodnik zakupowy DLB

Przelicznik DLB-fiat

DLB na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo DiemLibre

Cena DiemLibre(DLB)

Aktualna cena 1 DLB do USD:

+2.17%1D
USD
DiemLibre (DLB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:29:12 (UTC+8)

Informacje o cenie DiemLibre (DLB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.98%

+2.17%

+0.49%

+0.49%

Aktualna cena DiemLibre (DLB) wynosi $ 0.0000611. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DLB wahał się między $ 0.0000597 a $ 0.0000631, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DLB w historii to $ 0.003024412360517025, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DLB zmieniły się o -0.98% w ciągu ostatniej godziny, o +2.17% w ciągu 24 godzin i o +0.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DiemLibre (DLB)

No.4374

0.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa DiemLibre wynosi $ 0.00, przy $ 49.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DLB w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 4878987373. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 298.11K.

Historia ceny DiemLibre (DLB) – USD

Śledź zmiany ceny DiemLibre dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000001298+2.17%
30 Dni$ -0.0000687-52.93%
60 dni$ -0.0000632-50.85%
90 dni$ -0.0002371-79.52%
Dzisiejsza zmiana ceny DiemLibre

DziśDLB odnotował zmianę $ +0.000001298 (+2.17%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny DiemLibre

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000687 (-52.93%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny DiemLibre

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DLB o $ -0.0000632(-50.85%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny DiemLibre

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0002371 (-79.52%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe DiemLibre (DLB)?

Sprawdź teraz stronę historii cen DiemLibre.

Co to jest DiemLibre (DLB)

Uprość swoje finanse i rozwijaj biznes z pomocą AI. Wybierz nas dla dokładności, niezawodności, spersonalizowanej obsługi, proaktywnego wsparcia i innowacyjnych rozwiązań.

DiemLibre jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w DiemLibre. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DLB, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące DiemLibre na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno DiemLibre będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny DiemLibre (w USD)

Jaka będzie wartość DiemLibre (DLB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DiemLibre (DLB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DiemLibre.

Sprawdź teraz prognozę ceny DiemLibre!

Tokenomika DiemLibre (DLB)

Zrozumienie tokenomiki DiemLibre (DLB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DLBjuż teraz!

Jak kupić DiemLibre (DLB)

Szukasz jak kupić DiemLibre? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić DiemLibre na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DLB na lokalne waluty

1 DiemLibre(DLB) do VND
1.6078465
1 DiemLibre(DLB) do AUD
A$0.000093483
1 DiemLibre(DLB) do GBP
0.000046436
1 DiemLibre(DLB) do EUR
0.000052546
1 DiemLibre(DLB) do USD
$0.0000611
1 DiemLibre(DLB) do MYR
RM0.000255398
1 DiemLibre(DLB) do TRY
0.002572921
1 DiemLibre(DLB) do JPY
¥0.0093483
1 DiemLibre(DLB) do ARS
ARS$0.088678707
1 DiemLibre(DLB) do RUB
0.004970485
1 DiemLibre(DLB) do INR
0.005410405
1 DiemLibre(DLB) do IDR
Rp1.018332926
1 DiemLibre(DLB) do PHP
0.003589625
1 DiemLibre(DLB) do EGP
￡E.0.002896751
1 DiemLibre(DLB) do BRL
R$0.000326885
1 DiemLibre(DLB) do CAD
C$0.000086151
1 DiemLibre(DLB) do BDT
0.007445646
1 DiemLibre(DLB) do NGN
0.0881673
1 DiemLibre(DLB) do COP
$0.234999765
1 DiemLibre(DLB) do ZAR
R.0.001065584
1 DiemLibre(DLB) do UAH
0.002569866
1 DiemLibre(DLB) do TZS
T.Sh.0.1501227
1 DiemLibre(DLB) do VES
Bs0.0136253
1 DiemLibre(DLB) do CLP
$0.0576784
1 DiemLibre(DLB) do PKR
Rs0.017269304
1 DiemLibre(DLB) do KZT
0.032090331
1 DiemLibre(DLB) do THB
฿0.001983306
1 DiemLibre(DLB) do TWD
NT$0.00188799
1 DiemLibre(DLB) do AED
د.إ0.000224237
1 DiemLibre(DLB) do CHF
Fr0.00004888
1 DiemLibre(DLB) do HKD
HK$0.000474747
1 DiemLibre(DLB) do AMD
֏0.023373805
1 DiemLibre(DLB) do MAD
.د.م0.000568841
1 DiemLibre(DLB) do MXN
$0.00113646
1 DiemLibre(DLB) do SAR
ريال0.000229125
1 DiemLibre(DLB) do ETB
Br0.009367852
1 DiemLibre(DLB) do KES
KSh0.007896564
1 DiemLibre(DLB) do JOD
د.أ0.0000433199
1 DiemLibre(DLB) do PLN
0.000225459
1 DiemLibre(DLB) do RON
лв0.000269451
1 DiemLibre(DLB) do SEK
kr0.000583505
1 DiemLibre(DLB) do BGN
лв0.00010387
1 DiemLibre(DLB) do HUF
Ft0.020544264
1 DiemLibre(DLB) do CZK
0.001294098
1 DiemLibre(DLB) do KWD
د.ك0.0000187577
1 DiemLibre(DLB) do ILS
0.000198575
1 DiemLibre(DLB) do BOB
Bs0.00042159
1 DiemLibre(DLB) do AZN
0.00010387
1 DiemLibre(DLB) do TJS
SM0.000565175
1 DiemLibre(DLB) do GEL
0.000165581
1 DiemLibre(DLB) do AOA
Kz0.055952325
1 DiemLibre(DLB) do BHD
.د.ب0.0000229736
1 DiemLibre(DLB) do BMD
$0.0000611
1 DiemLibre(DLB) do DKK
kr0.000395928
1 DiemLibre(DLB) do HNL
L0.001610596
1 DiemLibre(DLB) do MUR
0.002811822
1 DiemLibre(DLB) do NAD
$0.00106314
1 DiemLibre(DLB) do NOK
kr0.00062322
1 DiemLibre(DLB) do NZD
$0.000107536
1 DiemLibre(DLB) do PAB
B/.0.0000611
1 DiemLibre(DLB) do PGK
K0.000259675
1 DiemLibre(DLB) do QAR
ر.ق0.000222404
1 DiemLibre(DLB) do RSD
дин.0.006224868
1 DiemLibre(DLB) do UZS
soʻm0.727380836
1 DiemLibre(DLB) do ALL
L0.005134844
1 DiemLibre(DLB) do ANG
ƒ0.000109369
1 DiemLibre(DLB) do AWG
ƒ0.00010998
1 DiemLibre(DLB) do BBD
$0.0001222
1 DiemLibre(DLB) do BAM
KM0.00010387
1 DiemLibre(DLB) do BIF
Fr0.1801839
1 DiemLibre(DLB) do BND
$0.00007943
1 DiemLibre(DLB) do BSD
$0.0000611
1 DiemLibre(DLB) do JMD
$0.009834045
1 DiemLibre(DLB) do KHR
0.245381266
1 DiemLibre(DLB) do KMF
Fr0.0260286
1 DiemLibre(DLB) do LAK
1.328260843
1 DiemLibre(DLB) do LKR
රු0.018610449
1 DiemLibre(DLB) do MDL
L0.001041755
1 DiemLibre(DLB) do MGA
Ar0.27522495
1 DiemLibre(DLB) do MOP
P0.0004888
1 DiemLibre(DLB) do MVR
0.00094094
1 DiemLibre(DLB) do MWK
MK0.106076321
1 DiemLibre(DLB) do MZN
MT0.003907345
1 DiemLibre(DLB) do NPR
रु0.008672534
1 DiemLibre(DLB) do PYG
0.4333212
1 DiemLibre(DLB) do RWF
Fr0.0887783
1 DiemLibre(DLB) do SBD
$0.000502242
1 DiemLibre(DLB) do SCR
0.000837681
1 DiemLibre(DLB) do SRD
$0.002355405
1 DiemLibre(DLB) do SVC
$0.000534014
1 DiemLibre(DLB) do SZL
L0.001066806
1 DiemLibre(DLB) do TMT
m0.00021385
1 DiemLibre(DLB) do TND
د.ت0.0001810393
1 DiemLibre(DLB) do TTD
$0.000413647
1 DiemLibre(DLB) do UGX
Sh0.2136056
1 DiemLibre(DLB) do XAF
Fr0.034827
1 DiemLibre(DLB) do XCD
$0.00016497
1 DiemLibre(DLB) do XOF
Fr0.034827
1 DiemLibre(DLB) do XPF
Fr0.0062933
1 DiemLibre(DLB) do BWP
P0.000824239
1 DiemLibre(DLB) do BZD
$0.000122811
1 DiemLibre(DLB) do CVE
$0.005872321
1 DiemLibre(DLB) do DJF
Fr0.0108147
1 DiemLibre(DLB) do DOP
$0.003921398
1 DiemLibre(DLB) do DZD
د.ج0.007987603
1 DiemLibre(DLB) do FJD
$0.000139308
1 DiemLibre(DLB) do GNF
Fr0.5312645
1 DiemLibre(DLB) do GTQ
Q0.000468026
1 DiemLibre(DLB) do GYD
$0.012779676
1 DiemLibre(DLB) do ISK
kr0.0077597

Zasoby DiemLibre

Aby lepiej zrozumieć DiemLibre, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa DiemLibre
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące DiemLibre

Jaka jest dziś wartość DiemLibre (DLB)?
Aktualna cena DLB w USD wynosi 0.0000611USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DLB do USD?
Aktualna cena DLB w USD wynosi $ 0.0000611. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DiemLibre?
Kapitalizacja rynkowa dla DLB wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DLB w obiegu?
W obiegu DLB znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DLB?
DLB osiąga ATH w wysokości 0.003024412360517025 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DLB?
DLB zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DLB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DLB wynosi $ 49.87K USD.
Czy w tym roku DLB pójdzie wyżej?
DLB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DLB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:29:12 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator DLB do USD

Kwota

DLB
DLB
USD
USD

1 DLB = 0.0000611 USD

Handluj DLB

DLB/USDT
+2.00%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

