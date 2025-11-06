Prognoza ceny DiemLibre (DLB) (USD)

Sprawdź prognozy cen DiemLibre na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DLB w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup DLB

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę DiemLibre % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0000614 $0.0000614 $0.0000614 +2.67% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny DiemLibre na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny DiemLibre (DLB) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy DiemLibre może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000061. Prognoza ceny DiemLibre (DLB) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy DiemLibre może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000064. Prognoza ceny DiemLibre (DLB) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DLB na 2027 rok wyniesie $ 0.000067 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny DiemLibre (DLB) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DLB na 2028 rok wyniesie $ 0.000071 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny DiemLibre (DLB) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DLB w 2029 roku wyniesie $ 0.000074 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny DiemLibre (DLB) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DLB w 2030 roku wyniesie $ 0.000078 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny DiemLibre (DLB) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena DiemLibre może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000127. Prognoza ceny DiemLibre (DLB) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena DiemLibre może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000207. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000061 0.00%
2026 $ 0.000064 5.00%
2027 $ 0.000067 10.25%
2028 $ 0.000071 15.76%
2029 $ 0.000074 21.55%
2030 $ 0.000078 27.63%
2031 $ 0.000082 34.01%
2032 $ 0.000086 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000090 47.75%
2034 $ 0.000095 55.13%
2035 $ 0.000100 62.89%
2036 $ 0.000105 71.03%
2037 $ 0.000110 79.59%
2038 $ 0.000115 88.56%
2039 $ 0.000121 97.99%
2040 $ 0.000127 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny DiemLibre na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000061 0.00%
November 7, 2025(Jutro) $ 0.000061 0.01%
November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000061 0.10%
December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000061 0.41%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000061 0.41% Prognoza ceny DiemLibre (DLB) na dziś Przewidywana cena dla DLB w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000061 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny DiemLibre (DLB) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DLB z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000061 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa DiemLibre (DLB) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DLB, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000061 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa DiemLibre (DLB) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DLB wynosi $0.000061 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen DiemLibre Aktualna cena $ 0.0000614$ 0.0000614 $ 0.0000614 Zmiana ceny (24H) +2.67% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 52.19K$ 52.19K $ 52.19K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DLB to $ 0.0000614. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +2.67%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 52.19K. Ponadto DLB ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę DLB

Jak kupić DiemLibre (DLB) Próbujesz kupić DLB? Teraz możesz kupować DLB za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić DiemLibre i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić DLB teraz

Historyczna cena DiemLibre Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami DiemLibre, cena DiemLibre wynosi 0.000061USD. Podaż w obiegu DiemLibre (DLB) wynosi 0.00 DLB , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.000000 $ 0.000062 $ 0.000059

7 D -0.01% $ -0.000000 $ 0.000065 $ 0.000057

30 Dni -0.51% $ -0.000065 $ 0.000127 $ 0.000057 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin DiemLibre zanotował zmianę ceny o $0.000000 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs DiemLibre osiągnął maksimum na poziomie $0.000065 i minimum na poziomie $0.000057 . Zanotowano zmianę ceny o -0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DLB do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana DiemLibre o -0.51% , co odpowiada około $-0.000065 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DLB. Sprawdź pełną historię cen DiemLibre, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DLB

Jak działa moduł przewidywania ceny DiemLibre (DLB)? Moduł predykcji ceny DiemLibre to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DLB. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania DiemLibre na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DLB, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę DiemLibre. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DLB. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DLB, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał DiemLibre.

Dlaczego prognoaza ceny DLB jest ważna?

Prognozy cen DLB są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

