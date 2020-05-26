Tokenomika DEAPcoin (DEP) Odkryj kluczowe informacje o DEAPcoin (DEP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DEAPcoin (DEP) PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries. PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries. Oficjalna strona internetowa: https://dea.sg/ Biała księga: https://deapnetwork.whitepaper.dea.sg/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BgwQjVNMWvt2d8CN51CsbniwRWyZ9H9HfHkEsvikeVuZ Kup DEP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DEAPcoin (DEP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DEAPcoin (DEP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.79M $ 48.79M $ 48.79M Całkowita podaż: $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B Podaż w obiegu: $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.79M $ 48.79M $ 48.79M Historyczne maksimum: $ 0.03312 $ 0.03312 $ 0.03312 Historyczne minimum: $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 Aktualna cena: $ 0.001632 $ 0.001632 $ 0.001632 Dowiedz się więcej o cenie DEAPcoin (DEP)

Tokenomika DEAPcoin (DEP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DEAPcoin (DEP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEP tokenomikę, poznaj cenę tokena DEPna żywo!

Historia ceny DEAPcoin (DEP) Analiza historii ceny DEP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DEP już teraz!

Prognoza ceny DEP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEP? Nasza strona z prognozami cen DEP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEP już teraz!

