Informacje o DDMTOWN (DDMT) DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse. Oficjalna strona internetowa: https://meta-ddmt.io/ Biała księga: https://whitepaper.ddm-town.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x59536E645E5f394045049c38EA98aE45B4B0DEd2

Tokenomika i analiza cenowa DDMTOWN (DDMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DDMTOWN (DDMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 92.87M $ 92.87M $ 92.87M Historyczne maksimum: $ 1.192 $ 1.192 $ 1.192 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.09287 $ 0.09287 $ 0.09287 Dowiedz się więcej o cenie DDMTOWN (DDMT)

Tokenomika DDMTOWN (DDMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DDMTOWN (DDMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DDMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DDMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDDMT tokenomikę, poznaj cenę tokena DDMTna żywo!

