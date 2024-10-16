Tokenomika deBridge (DBR) Odkryj kluczowe informacje o deBridge (DBR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o deBridge (DBR) deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. Oficjalna strona internetowa: https://debridge.finance/ Biała księga: https://docs.debridge.finance/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5 Kup DBR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa deBridge (DBR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla deBridge (DBR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.35M $ 49.35M $ 49.35M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 256.40M $ 256.40M $ 256.40M Historyczne maksimum: $ 0.05685 $ 0.05685 $ 0.05685 Historyczne minimum: $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 Aktualna cena: $ 0.02564 $ 0.02564 $ 0.02564 Dowiedz się więcej o cenie deBridge (DBR)

Tokenomika deBridge (DBR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki deBridge (DBR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DBR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DBR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDBR tokenomikę, poznaj cenę tokena DBRna żywo!

Jak kupić DBR Chcesz dodać deBridge (DBR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DBR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DBR na MEXC już teraz!

Historia ceny deBridge (DBR) Analiza historii ceny DBR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DBR już teraz!

Prognoza ceny DBR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DBR? Nasza strona z prognozami cen DBR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DBR już teraz!

