DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

NazwaDASH

PozycjaNo.165

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)421.67%

Podaż w obiegu12,281,626.98590662

Maksymalna podaż18,900,000

Całkowita podaż12,281,626.98590662

Wskaźnik obrotu0.6498%

Data wydania2014-01-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.2138 USDT

Historyczne maksimum1642.219970703125,2017-12-20

Najniższa cena0.21389900147914886,2014-02-14

Publiczny blockchainDASH

WprowadzenieDash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.