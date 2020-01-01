Tokenomika Daddy Tate (DADDY) Odkryj kluczowe informacje o Daddy Tate (DADDY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Daddy Tate (DADDY) DADDY is a meme coin on the Solana chain DADDY is a meme coin on the Solana chain Oficjalna strona internetowa: https://www.daddysuniversity.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4Cnk9EPnW5ixfLZatCPJjDB1PUtcRpVVgTQukm9epump Kup DADDY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Daddy Tate (DADDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Daddy Tate (DADDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.78M $ 15.78M $ 15.78M Całkowita podaż: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M Podaż w obiegu: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.30M $ 26.30M $ 26.30M Historyczne maksimum: $ 0.2879 $ 0.2879 $ 0.2879 Historyczne minimum: $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 Aktualna cena: $ 0.02631 $ 0.02631 $ 0.02631 Dowiedz się więcej o cenie Daddy Tate (DADDY)

Tokenomika Daddy Tate (DADDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Daddy Tate (DADDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DADDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DADDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDADDY tokenomikę, poznaj cenę tokena DADDYna żywo!

Jak kupić DADDY Chcesz dodać Daddy Tate (DADDY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DADDY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DADDY na MEXC już teraz!

Historia ceny Daddy Tate (DADDY) Analiza historii ceny DADDY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DADDY już teraz!

Prognoza ceny DADDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DADDY? Nasza strona z prognozami cen DADDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DADDY już teraz!

