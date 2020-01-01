Tokenomika Convex Finance (CVX) Odkryj kluczowe informacje o Convex Finance (CVX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Convex Finance (CVX) Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Oficjalna strona internetowa: https://www.convexfinance.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz Kup CVX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Convex Finance (CVX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Convex Finance (CVX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 317.45M $ 317.45M $ 317.45M Całkowita podaż: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M Podaż w obiegu: $ 96.78M $ 96.78M $ 96.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 327.75M $ 327.75M $ 327.75M Historyczne maksimum: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 Historyczne minimum: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 Aktualna cena: $ 3.28 $ 3.28 $ 3.28 Dowiedz się więcej o cenie Convex Finance (CVX)

Tokenomika Convex Finance (CVX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Convex Finance (CVX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CVX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CVX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCVX tokenomikę, poznaj cenę tokena CVXna żywo!

Jak kupić CVX Chcesz dodać Convex Finance (CVX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CVX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CVX na MEXC już teraz!

Historia ceny Convex Finance (CVX) Analiza historii ceny CVX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CVX już teraz!

Prognoza ceny CVX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CVX? Nasza strona z prognozami cen CVX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CVX już teraz!

