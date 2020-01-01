Tokenomika CryptoTradingFund (CTF) Odkryj kluczowe informacje o CryptoTradingFund (CTF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CryptoTradingFund (CTF) A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases. A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases. Oficjalna strona internetowa: https://www.ctftoken.com/ Biała księga: https://3cca1374-3ed3-4d3d-8356-c9e27385e8ac.usrfiles.com/ugd/3cca13_caa9fd9a093a4955bae234f53d655d29.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x7B3bD12675c6B9d6993eB81283cb68E6eB9260b5 Kup CTF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CryptoTradingFund (CTF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CryptoTradingFund (CTF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 945.36K $ 945.36K $ 945.36K Całkowita podaż: $ 119.90M $ 119.90M $ 119.90M Podaż w obiegu: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.98M $ 23.98M $ 23.98M Historyczne maksimum: $ 1.888 $ 1.888 $ 1.888 Historyczne minimum: $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 Aktualna cena: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Dowiedz się więcej o cenie CryptoTradingFund (CTF)

Tokenomika CryptoTradingFund (CTF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CryptoTradingFund (CTF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CTF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CTF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCTF tokenomikę, poznaj cenę tokena CTFna żywo!

Jak kupić CTF Chcesz dodać CryptoTradingFund (CTF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CTF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CTF na MEXC już teraz!

Historia ceny CryptoTradingFund (CTF) Analiza historii ceny CTF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CTF już teraz!

Prognoza ceny CTF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CTF? Nasza strona z prognozami cen CTF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CTF już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!