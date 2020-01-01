Tokenomika Cross The Ages (CTA) Odkryj kluczowe informacje o Cross The Ages (CTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cross The Ages (CTA) Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. Oficjalna strona internetowa: https://www.crosstheages.com/ Biała księga: https://whitepaper.crosstheages.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT

Tokenomika i analiza cenowa Cross The Ages (CTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cross The Ages (CTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.58M $ 19.58M $ 19.58M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.58M $ 19.58M $ 19.58M Historyczne maksimum: $ 0.4637 $ 0.4637 $ 0.4637 Historyczne minimum: $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 Aktualna cena: $ 0.03915 $ 0.03915 $ 0.03915 Dowiedz się więcej o cenie Cross The Ages (CTA)

Tokenomika Cross The Ages (CTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cross The Ages (CTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCTA tokenomikę, poznaj cenę tokena CTAna żywo!

Jak kupić CTA MEXC obsługuje różne metody zakupu CTA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Cross The Ages (CTA) Analiza historii ceny CTA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CTA już teraz!

Prognoza ceny CTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CTA? Nasza strona z prognozami cen CTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CTA już teraz!

