Tokenomika CASPER (CSPR) Odkryj kluczowe informacje o CASPER (CSPR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CASPER (CSPR) Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token. Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token. Oficjalna strona internetowa: https://casper.network/ Biała księga: https://www.casper.network/core-features-casper-network Block Explorer: https://cspr.live/ Kup CSPR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CASPER (CSPR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CASPER (CSPR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 127.00M $ 127.00M $ 127.00M Całkowita podaż: $ 13.92B $ 13.92B $ 13.92B Podaż w obiegu: $ 13.44B $ 13.44B $ 13.44B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 131.49M $ 131.49M $ 131.49M Historyczne maksimum: $ 23.7149 $ 23.7149 $ 23.7149 Historyczne minimum: $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 Aktualna cena: $ 0.009447 $ 0.009447 $ 0.009447 Dowiedz się więcej o cenie CASPER (CSPR)

Tokenomika CASPER (CSPR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CASPER (CSPR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CSPR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CSPR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCSPR tokenomikę, poznaj cenę tokena CSPRna żywo!

Jak kupić CSPR Chcesz dodać CASPER (CSPR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CSPR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CSPR na MEXC już teraz!

Historia ceny CASPER (CSPR) Analiza historii ceny CSPR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CSPR już teraz!

Prognoza ceny CSPR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CSPR? Nasza strona z prognozami cen CSPR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CSPR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!