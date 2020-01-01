Tokenomika cSigma Finance (CSIGMA) Odkryj kluczowe informacje o cSigma Finance (CSIGMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o cSigma Finance (CSIGMA) cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. Oficjalna strona internetowa: https://www.csigma.finance/ Biała księga: https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db

Tokenomika i analiza cenowa cSigma Finance (CSIGMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla cSigma Finance (CSIGMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Historyczne maksimum: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0101 $ 0.0101 $ 0.0101 Dowiedz się więcej o cenie cSigma Finance (CSIGMA)

Tokenomika cSigma Finance (CSIGMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki cSigma Finance (CSIGMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CSIGMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CSIGMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCSIGMA tokenomikę, poznaj cenę tokena CSIGMAna żywo!

