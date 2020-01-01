Tokenomika Cros (CROS) Odkryj kluczowe informacje o Cros (CROS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cros (CROS) Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN). Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN). Oficjalna strona internetowa: https://www.cros.world Biała księga: https://docs.cros.world/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2 Kup CROS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Cros (CROS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cros (CROS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 176.67K $ 176.67K $ 176.67K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 866.01M $ 866.01M $ 866.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 204.00K $ 204.00K $ 204.00K Historyczne maksimum: $ 0.3732 $ 0.3732 $ 0.3732 Historyczne minimum: $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 Aktualna cena: $ 0.000204 $ 0.000204 $ 0.000204 Dowiedz się więcej o cenie Cros (CROS)

Tokenomika Cros (CROS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cros (CROS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CROS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CROS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCROS tokenomikę, poznaj cenę tokena CROSna żywo!

Jak kupić CROS Chcesz dodać Cros (CROS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CROS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CROS na MEXC już teraz!

Historia ceny Cros (CROS) Analiza historii ceny CROS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CROS już teraz!

Prognoza ceny CROS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CROS? Nasza strona z prognozami cen CROS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CROS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!