Informacje o mETHProtocol (COOK) Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Oficjalna strona internetowa: https://www.mantle.xyz/meth Biała księga: https://docs.mantle.xyz/meth Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D

Tokenomika i analiza cenowa mETHProtocol (COOK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla mETHProtocol (COOK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.98M Historyczne maksimum: $ 0.0472 Historyczne minimum: $ 0.006439552372920454 Aktualna cena: $ 0.010396

Tokenomika mETHProtocol (COOK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki mETHProtocol (COOK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COOK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COOK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny mETHProtocol (COOK) Analiza historii ceny COOK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COOK już teraz!

Prognoza ceny COOK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COOK? Nasza strona z prognozami cen COOK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COOK już teraz!

