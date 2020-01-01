Tokenomika mETHProtocol (COOK)
Informacje o mETHProtocol (COOK)
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.
Tokenomika i analiza cenowa mETHProtocol (COOK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla mETHProtocol (COOK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika mETHProtocol (COOK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki mETHProtocol (COOK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów COOK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów COOK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCOOK tokenomikę, poznaj cenę tokena COOKna żywo!
