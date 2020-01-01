Tokenomika Collaterize (COLLAT) Odkryj kluczowe informacje o Collaterize (COLLAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Collaterize (COLLAT) Mobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs. Mobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs. Oficjalna strona internetowa: collaterize.com Biała księga: https://collaterize.gitbook.io/docs Block Explorer: https://solscan.io/token/C7heQqfNzdMbUFQwcHkL9FvdwsFsDRBnfwZDDyWYCLTZ

Tokenomika i analiza cenowa Collaterize (COLLAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Collaterize (COLLAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.32M $ 10.32M $ 10.32M Historyczne maksimum: $ 0.09349 $ 0.09349 $ 0.09349 Historyczne minimum: $ 0.00128581154824499 $ 0.00128581154824499 $ 0.00128581154824499 Aktualna cena: $ 0.010318 $ 0.010318 $ 0.010318 Dowiedz się więcej o cenie Collaterize (COLLAT)

Tokenomika Collaterize (COLLAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Collaterize (COLLAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COLLAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COLLAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOLLAT tokenomikę, poznaj cenę tokena COLLATna żywo!

Jak kupić COLLAT Chcesz dodać Collaterize (COLLAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu COLLAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować COLLAT na MEXC już teraz!

Historia ceny Collaterize (COLLAT) Analiza historii ceny COLLAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COLLAT już teraz!

Prognoza ceny COLLAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COLLAT? Nasza strona z prognozami cen COLLAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COLLAT już teraz!

