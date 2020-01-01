Tokenomika Calgo (CLGO) Odkryj kluczowe informacje o Calgo (CLGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market. Oficjalna strona internetowa: https://www.calgo.io/ Biała księga: https://github.com/cryptocalgo/calgo-whitepaper/blob/main/Calgo_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xca67106449c18eb6b45d2a725ef9c199016c43dc

Tokenomika i analiza cenowa Calgo (CLGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Calgo (CLGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Historyczne maksimum: $ 0.2851 $ 0.2851 $ 0.2851 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.014 $ 0.014 $ 0.014 Dowiedz się więcej o cenie Calgo (CLGO)

Tokenomika Calgo (CLGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Calgo (CLGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLGO tokenomikę, poznaj cenę tokena CLGOna żywo!

Jak kupić CLGO Chcesz dodać Calgo (CLGO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CLGO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CLGO na MEXC już teraz!

Historia ceny Calgo (CLGO) Analiza historii ceny CLGO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CLGO już teraz!

Prognoza ceny CLGO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLGO? Nasza strona z prognozami cen CLGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLGO już teraz!

