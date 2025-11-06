GiełdaDEX+
Aktualna cena Clash to 0.0411 USD. Śledź aktualizacje cen CLASH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CLASH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CLASH

Informacje o cenie CLASH

Czym jest CLASH

Tokenomika CLASH

Prognoza cen CLASH

Historia CLASH

Przewodnik zakupowy CLASH

Przelicznik CLASH-fiat

CLASH na spot

USDT-M Futures CLASH

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Clash

Cena Clash(CLASH)

Aktualna cena 1 CLASH do USD:

$0.0411
$0.0411$0.0411
-7.80%1D
USD
Clash (CLASH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:19:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Clash (CLASH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.035203
$ 0.035203$ 0.035203
Minimum 24h
$ 0.05204
$ 0.05204$ 0.05204
Maksimum 24h

$ 0.035203
$ 0.035203$ 0.035203

$ 0.05204
$ 0.05204$ 0.05204

--
----

--
----

-4.50%

-7.80%

-21.63%

-21.63%

Aktualna cena Clash (CLASH) wynosi $ 0.0411. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLASH wahał się między $ 0.035203 a $ 0.05204, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLASH w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLASH zmieniły się o -4.50% w ciągu ostatniej godziny, o -7.80% w ciągu 24 godzin i o -21.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Clash (CLASH)

--
----

$ 81.81K
$ 81.81K$ 81.81K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Clash wynosi --, przy $ 81.81K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLASH w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Clash (CLASH) – USD

Śledź zmiany ceny Clash dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00347701-7.80%
30 Dni$ -0.020297-33.06%
60 dni$ +0.0376+1,074.28%
90 dni$ +0.0376+1,074.28%
Dzisiejsza zmiana ceny Clash

DziśCLASH odnotował zmianę $ -0.00347701 (-7.80%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Clash

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.020297 (-33.06%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Clash

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CLASH o $ +0.0376(+1,074.28%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Clash

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0376 (+1,074.28%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Clash (CLASH)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Clash.

Co to jest Clash (CLASH)

Clash jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Clash. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CLASH, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Clash na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Clash będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Clash (w USD)

Jaka będzie wartość Clash (CLASH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Clash (CLASH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Clash.

Sprawdź teraz prognozę ceny Clash!

Tokenomika Clash (CLASH)

Zrozumienie tokenomiki Clash (CLASH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CLASHjuż teraz!

Jak kupić Clash (CLASH)

Szukasz jak kupić Clash? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Clash na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CLASH na lokalne waluty

1 Clash(CLASH) do VND
1,081.5465
1 Clash(CLASH) do AUD
A$0.062883
1 Clash(CLASH) do GBP
0.031236
1 Clash(CLASH) do EUR
0.035346
1 Clash(CLASH) do USD
$0.0411
1 Clash(CLASH) do MYR
RM0.171798
1 Clash(CLASH) do TRY
1.730721
1 Clash(CLASH) do JPY
¥6.2883
1 Clash(CLASH) do ARS
ARS$59.651307
1 Clash(CLASH) do RUB
3.343485
1 Clash(CLASH) do INR
3.639405
1 Clash(CLASH) do IDR
Rp684.999726
1 Clash(CLASH) do PHP
2.414625
1 Clash(CLASH) do EGP
￡E.1.948551
1 Clash(CLASH) do BRL
R$0.219885
1 Clash(CLASH) do CAD
C$0.057951
1 Clash(CLASH) do BDT
5.008446
1 Clash(CLASH) do NGN
59.3073
1 Clash(CLASH) do COP
$158.076765
1 Clash(CLASH) do ZAR
R.0.716784
1 Clash(CLASH) do UAH
1.728666
1 Clash(CLASH) do TZS
T.Sh.100.9827
1 Clash(CLASH) do VES
Bs9.1653
1 Clash(CLASH) do CLP
$38.7984
1 Clash(CLASH) do PKR
Rs11.616504
1 Clash(CLASH) do KZT
21.586131
1 Clash(CLASH) do THB
฿1.334106
1 Clash(CLASH) do TWD
NT$1.26999
1 Clash(CLASH) do AED
د.إ0.150837
1 Clash(CLASH) do CHF
Fr0.03288
1 Clash(CLASH) do HKD
HK$0.319347
1 Clash(CLASH) do AMD
֏15.722805
1 Clash(CLASH) do MAD
.د.م0.382641
1 Clash(CLASH) do MXN
$0.76446
1 Clash(CLASH) do SAR
ريال0.154125
1 Clash(CLASH) do ETB
Br6.301452
1 Clash(CLASH) do KES
KSh5.311764
1 Clash(CLASH) do JOD
د.أ0.0291399
1 Clash(CLASH) do PLN
0.151659
1 Clash(CLASH) do RON
лв0.181251
1 Clash(CLASH) do SEK
kr0.392505
1 Clash(CLASH) do BGN
лв0.06987
1 Clash(CLASH) do HUF
Ft13.819464
1 Clash(CLASH) do CZK
0.870498
1 Clash(CLASH) do KWD
د.ك0.0126177
1 Clash(CLASH) do ILS
0.133575
1 Clash(CLASH) do BOB
Bs0.28359
1 Clash(CLASH) do AZN
0.06987
1 Clash(CLASH) do TJS
SM0.380175
1 Clash(CLASH) do GEL
0.111381
1 Clash(CLASH) do AOA
Kz37.637325
1 Clash(CLASH) do BHD
.د.ب0.0154536
1 Clash(CLASH) do BMD
$0.0411
1 Clash(CLASH) do DKK
kr0.266328
1 Clash(CLASH) do HNL
L1.083396
1 Clash(CLASH) do MUR
1.891422
1 Clash(CLASH) do NAD
$0.71514
1 Clash(CLASH) do NOK
kr0.41922
1 Clash(CLASH) do NZD
$0.072336
1 Clash(CLASH) do PAB
B/.0.0411
1 Clash(CLASH) do PGK
K0.174675
1 Clash(CLASH) do QAR
ر.ق0.149604
1 Clash(CLASH) do RSD
дин.4.187268
1 Clash(CLASH) do UZS
soʻm489.285636
1 Clash(CLASH) do ALL
L3.454044
1 Clash(CLASH) do ANG
ƒ0.073569
1 Clash(CLASH) do AWG
ƒ0.07398
1 Clash(CLASH) do BBD
$0.0822
1 Clash(CLASH) do BAM
KM0.06987
1 Clash(CLASH) do BIF
Fr121.2039
1 Clash(CLASH) do BND
$0.05343
1 Clash(CLASH) do BSD
$0.0411
1 Clash(CLASH) do JMD
$6.615045
1 Clash(CLASH) do KHR
165.060066
1 Clash(CLASH) do KMF
Fr17.5086
1 Clash(CLASH) do LAK
893.478243
1 Clash(CLASH) do LKR
රු12.518649
1 Clash(CLASH) do MDL
L0.700755
1 Clash(CLASH) do MGA
Ar185.13495
1 Clash(CLASH) do MOP
P0.3288
1 Clash(CLASH) do MVR
0.63294
1 Clash(CLASH) do MWK
MK71.354121
1 Clash(CLASH) do MZN
MT2.628345
1 Clash(CLASH) do NPR
रु5.833734
1 Clash(CLASH) do PYG
291.4812
1 Clash(CLASH) do RWF
Fr59.7183
1 Clash(CLASH) do SBD
$0.337842
1 Clash(CLASH) do SCR
0.563481
1 Clash(CLASH) do SRD
$1.584405
1 Clash(CLASH) do SVC
$0.359214
1 Clash(CLASH) do SZL
L0.717606
1 Clash(CLASH) do TMT
m0.14385
1 Clash(CLASH) do TND
د.ت0.1217793
1 Clash(CLASH) do TTD
$0.278247
1 Clash(CLASH) do UGX
Sh143.6856
1 Clash(CLASH) do XAF
Fr23.427
1 Clash(CLASH) do XCD
$0.11097
1 Clash(CLASH) do XOF
Fr23.427
1 Clash(CLASH) do XPF
Fr4.2333
1 Clash(CLASH) do BWP
P0.554439
1 Clash(CLASH) do BZD
$0.082611
1 Clash(CLASH) do CVE
$3.950121
1 Clash(CLASH) do DJF
Fr7.2747
1 Clash(CLASH) do DOP
$2.637798
1 Clash(CLASH) do DZD
د.ج5.373003
1 Clash(CLASH) do FJD
$0.093708
1 Clash(CLASH) do GNF
Fr357.3645
1 Clash(CLASH) do GTQ
Q0.314826
1 Clash(CLASH) do GYD
$8.596476
1 Clash(CLASH) do ISK
kr5.2197

Zasoby Clash

Aby lepiej zrozumieć Clash, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Clash

Jaka jest dziś wartość Clash (CLASH)?
Aktualna cena CLASH w USD wynosi 0.0411USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CLASH do USD?
Aktualna cena CLASH w USD wynosi $ 0.0411. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Clash?
Kapitalizacja rynkowa dla CLASH wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CLASH w obiegu?
W obiegu CLASH znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CLASH?
CLASH osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CLASH?
CLASH zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu CLASH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CLASH wynosi $ 81.81K USD.
Czy w tym roku CLASH pójdzie wyżej?
CLASH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CLASH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:19:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Clash (CLASH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

