Prognoza ceny Clash (CLASH) (USD)

Sprawdź prognozy cen Clash na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość CLASH w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Clash % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.044564 $0.044564 $0.044564 -0.03% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Clash na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Clash (CLASH) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Clash może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.044564. Prognoza ceny Clash (CLASH) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Clash może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.046792. Prognoza ceny Clash (CLASH) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CLASH na 2027 rok wyniesie $ 0.049131 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Clash (CLASH) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CLASH na 2028 rok wyniesie $ 0.051588 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Clash (CLASH) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CLASH w 2029 roku wyniesie $ 0.054167 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Clash (CLASH) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CLASH w 2030 roku wyniesie $ 0.056876 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Clash (CLASH) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Clash może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.092645. Prognoza ceny Clash (CLASH) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Clash może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.150909. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.044564 0.00%

2026 $ 0.046792 5.00%

2027 $ 0.049131 10.25%

2028 $ 0.051588 15.76%

2029 $ 0.054167 21.55%

2030 $ 0.056876 27.63%

2031 $ 0.059720 34.01%

2032 $ 0.062706 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.065841 47.75%

2034 $ 0.069133 55.13%

2035 $ 0.072590 62.89%

2036 $ 0.076219 71.03%

2037 $ 0.080030 79.59%

2038 $ 0.084032 88.56%

2039 $ 0.088233 97.99%

2040 $ 0.092645 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Clash na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.044564 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.044570 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.044606 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.044747 0.41% Prognoza ceny Clash (CLASH) na dziś Przewidywana cena dla CLASH w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.044564 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Clash (CLASH) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny CLASH z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.044570 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Clash (CLASH) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla CLASH, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.044606 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Clash (CLASH) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena CLASH wynosi $0.044747 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Clash Aktualna cena $ 0.044564$ 0.044564 $ 0.044564 Zmiana ceny (24H) -0.03% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 113.91K$ 113.91K $ 113.91K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena CLASH to $ 0.044564. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.03%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 113.91K. Ponadto CLASH ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę CLASH

Jak kupić Clash (CLASH) Próbujesz kupić CLASH? Teraz możesz kupować CLASH za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Clash i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić CLASH teraz

Historyczna cena Clash Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Clash, cena Clash wynosi 0.044561USD. Podaż w obiegu Clash (CLASH) wynosi 0.00 CLASH , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.15% $ 0.005850 $ 0.0555 $ 0.038

7 D -0.08% $ -0.004122 $ 0.057933 $ 0.033535

30 Dni -0.25% $ -0.01543 $ 0.07889 $ 0.017805 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Clash zanotował zmianę ceny o $0.005850 , co stanowi 0.15% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Clash osiągnął maksimum na poziomie $0.057933 i minimum na poziomie $0.033535 . Zanotowano zmianę ceny o -0.08% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał CLASH do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Clash o -0.25% , co odpowiada około $-0.01543 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny CLASH. Sprawdź pełną historię cen Clash, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen CLASH

Jak działa moduł przewidywania ceny Clash (CLASH)? Moduł predykcji ceny Clash to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu CLASH. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Clash na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów CLASH, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Clash. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość CLASH. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę CLASH, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Clash.

Dlaczego prognoaza ceny CLASH jest ważna?

Prognozy cen CLASH są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

