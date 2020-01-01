Tokenomika Chirpley (CHRP) Odkryj kluczowe informacje o Chirpley (CHRP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Chirpley (CHRP) Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer. Oficjalna strona internetowa: https://chirpley.ai Biała księga: https://chirpley.gitbook.io Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB

Tokenomika i analiza cenowa Chirpley (CHRP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chirpley (CHRP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 428.31K $ 428.31K $ 428.31K Całkowita podaż: $ 989.98M $ 989.98M $ 989.98M Podaż w obiegu: $ 413.03M $ 413.03M $ 413.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Historyczne maksimum: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Historyczne minimum: $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 Aktualna cena: $ 0.001037 $ 0.001037 $ 0.001037 Dowiedz się więcej o cenie Chirpley (CHRP)

Tokenomika Chirpley (CHRP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chirpley (CHRP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHRP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHRP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHRP tokenomikę, poznaj cenę tokena CHRPna żywo!

Historia ceny Chirpley (CHRP) Analiza historii ceny CHRP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CHRP już teraz!

Prognoza ceny CHRP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHRP? Nasza strona z prognozami cen CHRP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHRP już teraz!

