Informacje o ChangeX (CHANGE) ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account. ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account. Oficjalna strona internetowa: https://changex.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7051faED0775f664a0286Af4F75ef5ed74e02754 Kup CHANGE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ChangeX (CHANGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ChangeX (CHANGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 399.83M $ 399.83M $ 399.83M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 699.37K $ 699.37K $ 699.37K Historyczne maksimum: $ 0.132996 $ 0.132996 $ 0.132996 Historyczne minimum: $ 0.001889329686758301 $ 0.001889329686758301 $ 0.001889329686758301 Aktualna cena: $ 0.00164558 $ 0.00164558 $ 0.00164558 Dowiedz się więcej o cenie ChangeX (CHANGE)

Tokenomika ChangeX (CHANGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ChangeX (CHANGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHANGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHANGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHANGE tokenomikę, poznaj cenę tokena CHANGEna żywo!

Jak kupić CHANGE

Historia ceny ChangeX (CHANGE) Analiza historii ceny CHANGE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny CHANGE

