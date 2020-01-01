Tokenomika Concordium (CCD) Odkryj kluczowe informacje o Concordium (CCD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance. Oficjalna strona internetowa: https://www.concordium.com Biała księga: https://docs.concordium.com/governance/whitepaper/Concordium%20White%20Paper.pdf Block Explorer: https://ccdscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa Concordium (CCD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Concordium (CCD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 182.75M $ 182.75M $ 182.75M Całkowita podaż: $ 14.11B $ 14.11B $ 14.11B Podaż w obiegu: $ 11.68B $ 11.68B $ 11.68B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 220.78M $ 220.78M $ 220.78M Historyczne maksimum: $ 0.05309 $ 0.05309 $ 0.05309 Historyczne minimum: $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 Aktualna cena: $ 0.01565 $ 0.01565 $ 0.01565 Dowiedz się więcej o cenie Concordium (CCD)

Tokenomika Concordium (CCD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Concordium (CCD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CCD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CCD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCCD tokenomikę, poznaj cenę tokena CCDna żywo!

Jak kupić CCD Chcesz dodać Concordium (CCD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CCD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CCD na MEXC już teraz!

Historia ceny Concordium (CCD) Analiza historii ceny CCD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CCD już teraz!

Prognoza ceny CCD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CCD? Nasza strona z prognozami cen CCD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CCD już teraz!

