Informacje o Catcoin (CATCOIN) Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way. Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way. Oficjalna strona internetowa: https://catcoin.com Biała księga: https://docs.catcoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3 Kup CATCOIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Catcoin (CATCOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Catcoin (CATCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Całkowita podaż: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Podaż w obiegu: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Historyczne maksimum: $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 Historyczne minimum: $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 Aktualna cena: $ 0.00000000009561 $ 0.00000000009561 $ 0.00000000009561 Dowiedz się więcej o cenie Catcoin (CATCOIN)

Tokenomika Catcoin (CATCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Catcoin (CATCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCATCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena CATCOINna żywo!

Jak kupić CATCOIN Chcesz dodać Catcoin (CATCOIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CATCOIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CATCOIN na MEXC już teraz!

Historia ceny Catcoin (CATCOIN) Analiza historii ceny CATCOIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CATCOIN już teraz!

Prognoza ceny CATCOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CATCOIN? Nasza strona z prognozami cen CATCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CATCOIN już teraz!

