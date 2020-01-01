Tokenomika Capverse (CAP) Odkryj kluczowe informacje o Capverse (CAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Capverse (CAP) Capverse is a unique game combining "Play-to-earn" and ""Invite-to-earn" that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background. Oficjalna strona internetowa: https://capverse.game/ Biała księga: https://capverse.gitbook.io/capverse-game Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5cc81ea325e9ff9d496f4997750b8f6667f1c63c

Tokenomika i analiza cenowa Capverse (CAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Capverse (CAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.01M $ 23.01M $ 23.01M Historyczne maksimum: $ 0.85296 $ 0.85296 $ 0.85296 Historyczne minimum: $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 Aktualna cena: $ 0.11504 $ 0.11504 $ 0.11504 Dowiedz się więcej o cenie Capverse (CAP)

Tokenomika Capverse (CAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Capverse (CAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAP tokenomikę, poznaj cenę tokena CAPna żywo!

Jak kupić CAP

Historia ceny Capverse (CAP) Analiza historii ceny CAP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CAP już teraz!

Prognoza ceny CAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAP? Nasza strona z prognozami cen CAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAP już teraz!

