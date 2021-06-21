Tokenomika swarm (BZZ) Odkryj kluczowe informacje o swarm (BZZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o swarm (BZZ) Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.ethswarm.org/ Biała księga: https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb Kup BZZ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa swarm (BZZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla swarm (BZZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Całkowita podaż: $ 63.15M $ 63.15M $ 63.15M Podaż w obiegu: $ 52.60M $ 52.60M $ 52.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.10M $ 8.10M $ 8.10M Historyczne maksimum: $ 28 $ 28 $ 28 Historyczne minimum: $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 Aktualna cena: $ 0.1282 $ 0.1282 $ 0.1282 Dowiedz się więcej o cenie swarm (BZZ)

Tokenomika swarm (BZZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki swarm (BZZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BZZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BZZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBZZ tokenomikę, poznaj cenę tokena BZZna żywo!

Jak kupić BZZ Chcesz dodać swarm (BZZ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BZZ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BZZ na MEXC już teraz!

Historia ceny swarm (BZZ) Analiza historii ceny BZZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BZZ już teraz!

Prognoza ceny BZZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BZZ? Nasza strona z prognozami cen BZZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BZZ już teraz!

