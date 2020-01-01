Tokenomika BLOCK VAULT (BVT) Odkryj kluczowe informacje o BLOCK VAULT (BVT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BLOCK VAULT (BVT) BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems. Oficjalna strona internetowa: https://bvtoken.live/ Biała księga: https://bvtoken.live/assets/blockvault%20whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x418e5662abD0dB9F67b43B0976B7B68b0a974978

Tokenomika i analiza cenowa BLOCK VAULT (BVT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BLOCK VAULT (BVT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.83M Całkowita podaż: $ 7.50M Podaż w obiegu: $ 2.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.54B Historyczne maksimum: $ 7.999 Historyczne minimum: $ 0.6500878061921797 Aktualna cena: $ 1.542

Tokenomika BLOCK VAULT (BVT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BLOCK VAULT (BVT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BVT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BVT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBVT tokenomikę, poznaj cenę tokena BVTna żywo!

Jak kupić BVT Chcesz dodać BLOCK VAULT (BVT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BVT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BVT na MEXC już teraz!

Historia ceny BLOCK VAULT (BVT) Analiza historii ceny BVT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BVT już teraz!

Prognoza ceny BVT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BVT? Nasza strona z prognozami cen BVT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BVT już teraz!

