Tokenomika Broccoli (BROCCOLIF3B) Odkryj kluczowe informacje o Broccoli (BROCCOLIF3B), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Broccoli (BROCCOLIF3B) The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme Oficjalna strona internetowa: https://firstbroccoli.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x12B4356C65340Fb02cdff01293F95FEBb1512F3b Kup BROCCOLIF3B teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Broccoli (BROCCOLIF3B) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Broccoli (BROCCOLIF3B), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.91M $ 9.91M $ 9.91M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.91M $ 9.91M $ 9.91M Historyczne maksimum: $ 0.120571 $ 0.120571 $ 0.120571 Historyczne minimum: $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 Aktualna cena: $ 0.009912 $ 0.009912 $ 0.009912 Dowiedz się więcej o cenie Broccoli (BROCCOLIF3B)

Tokenomika Broccoli (BROCCOLIF3B): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Broccoli (BROCCOLIF3B) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BROCCOLIF3B, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BROCCOLIF3B. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBROCCOLIF3B tokenomikę, poznaj cenę tokena BROCCOLIF3Bna żywo!

Jak kupić BROCCOLIF3B Chcesz dodać Broccoli (BROCCOLIF3B) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BROCCOLIF3B, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BROCCOLIF3B na MEXC już teraz!

Historia ceny Broccoli (BROCCOLIF3B) Analiza historii ceny BROCCOLIF3B pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BROCCOLIF3B już teraz!

Prognoza ceny BROCCOLIF3B Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BROCCOLIF3B? Nasza strona z prognozami cen BROCCOLIF3B łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BROCCOLIF3B już teraz!

