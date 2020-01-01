Tokenomika BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Odkryj kluczowe informacje o BOOK OF ETHEREUM (BOOE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BOOK OF ETHEREUM (BOOE) In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. Oficjalna strona internetowa: https://bookofeth.xyz/ Biała księga: https://bookofeth.xyz/#book Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Kup BOOE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOOK OF ETHEREUM (BOOE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.67M $ 18.67M $ 18.67M Historyczne maksimum: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 Historyczne minimum: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 Aktualna cena: $ 0.18665 $ 0.18665 $ 0.18665 Dowiedz się więcej o cenie BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Tokenomika BOOK OF ETHEREUM (BOOE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOOK OF ETHEREUM (BOOE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOOE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOOE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOOE tokenomikę, poznaj cenę tokena BOOEna żywo!

Jak kupić BOOE Chcesz dodać BOOK OF ETHEREUM (BOOE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOOE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOOE na MEXC już teraz!

Historia ceny BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Analiza historii ceny BOOE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOOE już teraz!

Prognoza ceny BOOE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOOE? Nasza strona z prognozami cen BOOE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOOE już teraz!

