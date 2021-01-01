Tokenomika BarnBridge (BOND) Odkryj kluczowe informacje o BarnBridge (BOND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BarnBridge (BOND) BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. Oficjalna strona internetowa: https://barnbridge.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f

Tokenomika i analiza cenowa BarnBridge (BOND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BarnBridge (BOND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Historyczne maksimum: $ 93 $ 93 $ 93 Historyczne minimum: $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 Aktualna cena: $ 0.1566 $ 0.1566 $ 0.1566 Dowiedz się więcej o cenie BarnBridge (BOND)

Tokenomika BarnBridge (BOND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BarnBridge (BOND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOND tokenomikę, poznaj cenę tokena BONDna żywo!

