Tokenomika BNBXBT (BNBXBT) Odkryj kluczowe informacje o BNBXBT (BNBXBT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BNBXBT (BNBXBT) An AI agent on the BSC chain, similar to $AIXBT. An AI agent on the BSC chain, similar to $AIXBT. Oficjalna strona internetowa: https://www.website.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA18BBdCd86e4178d10eCd9316667cfE4C4AA8717 Kup BNBXBT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BNBXBT (BNBXBT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BNBXBT (BNBXBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Historyczne maksimum: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Historyczne minimum: $ 0.000085558656081416 $ 0.000085558656081416 $ 0.000085558656081416 Aktualna cena: $ 0.0014934 $ 0.0014934 $ 0.0014934 Dowiedz się więcej o cenie BNBXBT (BNBXBT)

Tokenomika BNBXBT (BNBXBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BNBXBT (BNBXBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BNBXBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BNBXBT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBNBXBT tokenomikę, poznaj cenę tokena BNBXBTna żywo!

Jak kupić BNBXBT Chcesz dodać BNBXBT (BNBXBT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BNBXBT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BNBXBT na MEXC już teraz!

Historia ceny BNBXBT (BNBXBT) Analiza historii ceny BNBXBT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BNBXBT już teraz!

Prognoza ceny BNBXBT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BNBXBT? Nasza strona z prognozami cen BNBXBT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BNBXBT już teraz!

