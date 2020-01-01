Tokenomika Blur (BLUR) Odkryj kluczowe informacje o Blur (BLUR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Blur (BLUR) Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management. Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management. Oficjalna strona internetowa: https://blur.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 Kup BLUR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Blur (BLUR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blur (BLUR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 186.99M $ 186.99M $ 186.99M Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 2.53B $ 2.53B $ 2.53B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 221.94M $ 221.94M $ 221.94M Historyczne maksimum: $ 7.2338 $ 7.2338 $ 7.2338 Historyczne minimum: $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 Aktualna cena: $ 0.07398 $ 0.07398 $ 0.07398 Dowiedz się więcej o cenie Blur (BLUR)

Tokenomika Blur (BLUR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blur (BLUR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLUR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLUR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLUR tokenomikę, poznaj cenę tokena BLURna żywo!

Jak kupić BLUR Chcesz dodać Blur (BLUR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BLUR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BLUR na MEXC już teraz!

Historia ceny Blur (BLUR) Analiza historii ceny BLUR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BLUR już teraz!

Prognoza ceny BLUR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLUR? Nasza strona z prognozami cen BLUR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLUR już teraz!

