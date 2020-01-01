Tokenomika Bluefin (BLUE) Odkryj kluczowe informacje o Bluefin (BLUE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bluefin (BLUE) Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL. Oficjalna strona internetowa: https://bluefin.io/ Biała księga: https://learn.bluefin.io/bluefin Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs

Tokenomika i analiza cenowa Bluefin (BLUE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bluefin (BLUE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.88M $ 25.88M $ 25.88M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 305.59M $ 305.59M $ 305.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 84.68M $ 84.68M $ 84.68M Historyczne maksimum: $ 0.8718 $ 0.8718 $ 0.8718 Historyczne minimum: $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 Aktualna cena: $ 0.08468 $ 0.08468 $ 0.08468 Dowiedz się więcej o cenie Bluefin (BLUE)

Tokenomika Bluefin (BLUE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bluefin (BLUE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLUE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLUE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLUE tokenomikę, poznaj cenę tokena BLUEna żywo!

Jak kupić BLUE

Historia ceny Bluefin (BLUE) Analiza historii ceny BLUE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BLUE już teraz!

Prognoza ceny BLUE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLUE? Nasza strona z prognozami cen BLUE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLUE już teraz!

