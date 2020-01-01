Tokenomika Blub (BLUB) Odkryj kluczowe informacje o Blub (BLUB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Blub (BLUB) A Dirty Fish in the Waters of the Sui Ocean. A Dirty Fish in the Waters of the Sui Ocean. Oficjalna strona internetowa: https://www.blubsui.com/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xfa7ac3951fdca92c5200d468d31a365eb03b2be9936fde615e69f0c1274ad3a0::BLUB::BLUB Kup BLUB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Blub (BLUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blub (BLUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Historyczne maksimum: $ 0.000000254 $ 0.000000254 $ 0.000000254 Historyczne minimum: $ 0.000000010816538819 $ 0.000000010816538819 $ 0.000000010816538819 Aktualna cena: $ 0.00000001306 $ 0.00000001306 $ 0.00000001306 Dowiedz się więcej o cenie Blub (BLUB)

Tokenomika Blub (BLUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blub (BLUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLUB tokenomikę, poznaj cenę tokena BLUBna żywo!

Jak kupić BLUB Chcesz dodać Blub (BLUB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BLUB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BLUB na MEXC już teraz!

Historia ceny Blub (BLUB) Analiza historii ceny BLUB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BLUB już teraz!

Prognoza ceny BLUB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLUB? Nasza strona z prognozami cen BLUB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLUB już teraz!

