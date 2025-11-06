GiełdaDEX+
Aktualna cena Blubird to 0.0223 USD. Śledź aktualizacje cen BLU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLU łatwo w MEXC już teraz.

Cena Blubird(BLU)

Aktualna cena 1 BLU do USD:

$0.0223
$0.0223$0.0223
0.00%1D
USD
Blubird (BLU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:13:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Blubird (BLU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0217
$ 0.0217$ 0.0217
Minimum 24h
$ 0.0223
$ 0.0223$ 0.0223
Maksimum 24h

$ 0.0217
$ 0.0217$ 0.0217

$ 0.0223
$ 0.0223$ 0.0223

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+2.38%

+2.38%

Aktualna cena Blubird (BLU) wynosi $ 0.0223. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLU wahał się między $ 0.0217 a $ 0.0223, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLU w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLU zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +2.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Blubird (BLU)

--
----

$ 517.23
$ 517.23$ 517.23

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Blubird wynosi --, przy $ 517.23 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLU w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.23M.

Historia ceny Blubird (BLU) – USD

Śledź zmiany ceny Blubird dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 00.00%
30 Dni$ -0.00064-2.79%
60 dni$ -0.01707-43.36%
90 dni$ -0.0277-55.40%
Dzisiejsza zmiana ceny Blubird

DziśBLU odnotował zmianę $ 0 (0.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Blubird

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00064 (-2.79%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Blubird

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BLU o $ -0.01707(-43.36%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Blubird

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0277 (-55.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Blubird (BLU)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Blubird.

Co to jest Blubird (BLU)

Ten dokument obejmuje 3 główne rozwiązania oraz podział modułów Core platformy.

Blubird jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Blubird. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BLU, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Blubird na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Blubird będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Blubird (w USD)

Jaka będzie wartość Blubird (BLU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Blubird (BLU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Blubird.

Sprawdź teraz prognozę ceny Blubird!

Tokenomika Blubird (BLU)

Zrozumienie tokenomiki Blubird (BLU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLUjuż teraz!

Jak kupić Blubird (BLU)

Szukasz jak kupić Blubird? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Blubird na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BLU na lokalne waluty

Zasoby Blubird

Aby lepiej zrozumieć Blubird, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Blubird
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Blubird

Jaka jest dziś wartość Blubird (BLU)?
Aktualna cena BLU w USD wynosi 0.0223USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLU do USD?
Aktualna cena BLU w USD wynosi $ 0.0223. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Blubird?
Kapitalizacja rynkowa dla BLU wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLU w obiegu?
W obiegu BLU znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLU?
BLU osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLU?
BLU zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLU wynosi $ 517.23 USD.
Czy w tym roku BLU pójdzie wyżej?
BLU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:13:16 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BLU do USD

Kwota

BLU
BLU
USD
USD

1 BLU = 0.0223 USD

Handluj BLU

BLU/USDT
$0.0223
$0.0223$0.0223
0.00%

