Prognoza ceny Blubird na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Blubird (BLU) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Blubird może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.02194. Prognoza ceny Blubird (BLU) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Blubird może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.023037. Prognoza ceny Blubird (BLU) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BLU na 2027 rok wyniesie $ 0.024188 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Blubird (BLU) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BLU na 2028 rok wyniesie $ 0.025398 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Blubird (BLU) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BLU w 2029 roku wyniesie $ 0.026668 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Blubird (BLU) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BLU w 2030 roku wyniesie $ 0.028001 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Blubird (BLU) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Blubird może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.045611. Prognoza ceny Blubird (BLU) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Blubird może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.074296.

2026 $ 0.023037 5.00%

2027 $ 0.024188 10.25%

2028 $ 0.025398 15.76%

2029 $ 0.026668 21.55%

2030 $ 0.028001 27.63%

2031 $ 0.029401 34.01%

2032 $ 0.030871 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.032415 47.75%

2034 $ 0.034036 55.13%

2035 $ 0.035737 62.89%

2036 $ 0.037524 71.03%

2037 $ 0.039401 79.59%

2038 $ 0.041371 88.56%

2039 $ 0.043439 97.99%

2040 $ 0.045611 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Blubird na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.02194 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.021943 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.021961 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.022030 0.41% Prognoza ceny Blubird (BLU) na dziś Przewidywana cena dla BLU w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.02194 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Blubird (BLU) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BLU z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.021943 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Blubird (BLU) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BLU, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.021961 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Blubird (BLU) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BLU wynosi $0.022030 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Blubird Aktualna cena $ 0.02194$ 0.02194 $ 0.02194 Zmiana ceny (24H) -1.60% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 483.90$ 483.90 $ 483.90 Wolumen (24H) +483.90% Najnowsza cena BLU to $ 0.02194. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.61%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 483.90. Ponadto BLU ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę BLU

Jak kupić Blubird (BLU) Próbujesz kupić BLU? Teraz możesz kupować BLU za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Blubird i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić BLU teraz

Historyczna cena Blubird Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Blubird, cena Blubird wynosi 0.02194USD. Podaż w obiegu Blubird (BLU) wynosi 0.00 BLU , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -0.000359 $ 0.0223 $ 0.02194

7 D 0.01% $ 0.000120 $ 0.0223 $ 0.02084

30 Dni -0.02% $ -0.000519 $ 0.03375 $ 0.02084 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Blubird zanotował zmianę ceny o $-0.000359 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Blubird osiągnął maksimum na poziomie $0.0223 i minimum na poziomie $0.02084 . Zanotowano zmianę ceny o 0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał BLU do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Blubird o -0.02% , co odpowiada około $-0.000519 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BLU. Sprawdź pełną historię cen Blubird, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen BLU

Jak działa moduł przewidywania ceny Blubird (BLU)? Moduł predykcji ceny Blubird to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BLU. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Blubird na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BLU, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Blubird. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BLU. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BLU, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Blubird.

Dlaczego prognoaza ceny BLU jest ważna?

Prognozy cen BLU są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w BLU? Według Twoich prognoz BLU osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny BLU na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Blubird (BLU), przewidywana cena BLU osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 BLU w 2026 roku? Cena 1 Blubird (BLU) wynosi dziś $0.02194 . Według powyższego modułu prognoz BLU wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena BLU w 2027 roku? Blubird (BLU) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BLU do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa BLU w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Blubird (BLU) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa BLU w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Blubird (BLU) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 BLU w 2030 roku? Cena 1 Blubird (BLU) wynosi dziś $0.02194 . Według powyższego modułu prognoz BLU wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny BLU na 2040 rok? Blubird (BLU) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BLU do 2040 roku.