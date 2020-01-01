Tokenomika Blendr Network (BLENDR) Odkryj kluczowe informacje o Blendr Network (BLENDR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Blendr Network (BLENDR) Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing. Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing. Oficjalna strona internetowa: https://www.blendr.network/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f Kup BLENDR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Blendr Network (BLENDR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blendr Network (BLENDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 680.98K $ 680.98K $ 680.98K Całkowita podaż: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Podaż w obiegu: $ 40.06M $ 40.06M $ 40.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 714.00K $ 714.00K $ 714.00K Historyczne maksimum: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 Historyczne minimum: $ 0.016373298227846965 $ 0.016373298227846965 $ 0.016373298227846965 Aktualna cena: $ 0.017 $ 0.017 $ 0.017 Dowiedz się więcej o cenie Blendr Network (BLENDR)

Tokenomika Blendr Network (BLENDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blendr Network (BLENDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLENDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLENDR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLENDR tokenomikę, poznaj cenę tokena BLENDRna żywo!

Jak kupić BLENDR Chcesz dodać Blendr Network (BLENDR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BLENDR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BLENDR na MEXC już teraz!

Historia ceny Blendr Network (BLENDR) Analiza historii ceny BLENDR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BLENDR już teraz!

Prognoza ceny BLENDR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLENDR? Nasza strona z prognozami cen BLENDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLENDR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!