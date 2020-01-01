Tokenomika Bitboard (BITBOARD) Odkryj kluczowe informacje o Bitboard (BITBOARD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bitboard (BITBOARD) BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. Oficjalna strona internetowa: https://bitboard.top/ Biała księga: https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162 Kup BITBOARD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bitboard (BITBOARD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitboard (BITBOARD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Całkowita podaż: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Podaż w obiegu: $ 4.41B $ 4.41B $ 4.41B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.21M $ 15.21M $ 15.21M Historyczne maksimum: $ 0.2493 $ 0.2493 $ 0.2493 Historyczne minimum: $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 Aktualna cena: $ 0.0018776 $ 0.0018776 $ 0.0018776 Dowiedz się więcej o cenie Bitboard (BITBOARD)

Tokenomika Bitboard (BITBOARD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitboard (BITBOARD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BITBOARD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BITBOARD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBITBOARD tokenomikę, poznaj cenę tokena BITBOARDna żywo!

Jak kupić BITBOARD Chcesz dodać Bitboard (BITBOARD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BITBOARD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BITBOARD na MEXC już teraz!

Historia ceny Bitboard (BITBOARD) Analiza historii ceny BITBOARD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BITBOARD już teraz!

Prognoza ceny BITBOARD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BITBOARD? Nasza strona z prognozami cen BITBOARD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BITBOARD już teraz!

