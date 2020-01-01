Tokenomika BICONOMY (BICO) Odkryj kluczowe informacje o BICONOMY (BICO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BICONOMY (BICO) BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all. BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all. Oficjalna strona internetowa: https://biconomy.io Biała księga: https://docs.biconomy.io Block Explorer: https://etherscan.com/token/0xf17e65822b568b3903685a7c9f496cf7656cc6c2 Kup BICO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BICONOMY (BICO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BICONOMY (BICO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 90.22M $ 90.22M $ 90.22M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 983.71M $ 983.71M $ 983.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 91.71M $ 91.71M $ 91.71M Historyczne maksimum: $ 15.17 $ 15.17 $ 15.17 Historyczne minimum: $ 0.07711696572097328 $ 0.07711696572097328 $ 0.07711696572097328 Aktualna cena: $ 0.09171 $ 0.09171 $ 0.09171 Dowiedz się więcej o cenie BICONOMY (BICO)

Tokenomika BICONOMY (BICO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BICONOMY (BICO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BICO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BICO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBICO tokenomikę, poznaj cenę tokena BICOna żywo!

Historia ceny BICONOMY (BICO) Analiza historii ceny BICO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BICO już teraz!

Prognoza ceny BICO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BICO? Nasza strona z prognozami cen BICO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BICO już teraz!

