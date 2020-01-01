Tokenomika BICITY AI PROJECTS (BICITY) Odkryj kluczowe informacje o BICITY AI PROJECTS (BICITY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BICITY AI PROJECTS (BICITY) BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology. BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology. Oficjalna strona internetowa: https://www.bicity.com Biała księga: https://app.bicity.com/white-paper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978 Kup BICITY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BICITY AI PROJECTS (BICITY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BICITY AI PROJECTS (BICITY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Historyczne maksimum: $ 1.1429 $ 1.1429 $ 1.1429 Historyczne minimum: $ 0.000365535886689416 $ 0.000365535886689416 $ 0.000365535886689416 Aktualna cena: $ 0.0003736 $ 0.0003736 $ 0.0003736 Dowiedz się więcej o cenie BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Tokenomika BICITY AI PROJECTS (BICITY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BICITY AI PROJECTS (BICITY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BICITY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BICITY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBICITY tokenomikę, poznaj cenę tokena BICITYna żywo!

Jak kupić BICITY Chcesz dodać BICITY AI PROJECTS (BICITY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BICITY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BICITY na MEXC już teraz!

Historia ceny BICITY AI PROJECTS (BICITY) Analiza historii ceny BICITY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BICITY już teraz!

Prognoza ceny BICITY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BICITY? Nasza strona z prognozami cen BICITY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BICITY już teraz!

