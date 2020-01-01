Tokenomika BENQI (BENQI) Odkryj kluczowe informacje o BENQI (BENQI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BENQI (BENQI) BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. Oficjalna strona internetowa: https://benqi.fi/ Biała księga: https://docs.benqi.fi/ Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 Kup BENQI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BENQI (BENQI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BENQI (BENQI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 60.27M $ 60.27M $ 60.27M Całkowita podaż: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Podaż w obiegu: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 60.27M $ 60.27M $ 60.27M Historyczne maksimum: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.008371 $ 0.008371 $ 0.008371 Dowiedz się więcej o cenie BENQI (BENQI)

Tokenomika BENQI (BENQI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BENQI (BENQI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BENQI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BENQI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBENQI tokenomikę, poznaj cenę tokena BENQIna żywo!

