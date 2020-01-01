Tokenomika Beam (BEAMX) Odkryj kluczowe informacje o Beam (BEAMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Oficjalna strona internetowa: https://www.onbeam.com/
Biała księga: https://docs.onbeam.com/
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE

Tokenomika i analiza cenowa Beam (BEAMX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Beam (BEAMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 359.87M $ 359.87M $ 359.87M Całkowita podaż: $ 62.43B $ 62.43B $ 62.43B Podaż w obiegu: $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 454.21M $ 454.21M $ 454.21M Historyczne maksimum: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 Historyczne minimum: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 Aktualna cena: $ 0.007275 $ 0.007275 $ 0.007275 Dowiedz się więcej o cenie Beam (BEAMX)

Tokenomika Beam (BEAMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Beam (BEAMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEAMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEAMX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEAMX tokenomikę, poznaj cenę tokena BEAMXna żywo!

Historia ceny Beam (BEAMX) Analiza historii ceny BEAMX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BEAMX już teraz!

Prognoza ceny BEAMX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEAMX? Nasza strona z prognozami cen BEAMX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BEAMX już teraz!

