The BBS Network is a public network of interconnected message boards (nostalgically called BBS, for Bulletin Board System), where all critical data is kept on-chain and every post is an NFT. The BBS token can be used to purchase ad space across the entire network as well as be staked to govern the network. Mining BBS tokens is done by generating verifiable engagement on user-created BBSes. In a sense, BBS Network can be likened to a "decentralized Reddit", spread across multiple domains to prevent censorship, while maintaining a network effect and openness for anyone to build upon.

Tokenomika BBS (BBS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BBS (BBS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BBS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BBS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBBS tokenomikę, poznaj cenę tokena BBSna żywo!

