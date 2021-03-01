Tokenomika BABB (BAX) Odkryj kluczowe informacje o BABB (BAX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BABB (BAX) Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services. Oficjalna strona internetowa: https://getbabb.com/ Biała księga: https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135 Kup BAX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BABB (BAX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BABB (BAX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 81.26B $ 81.26B $ 81.26B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Historyczne maksimum: $ 0.0009481 $ 0.0009481 $ 0.0009481 Historyczne minimum: $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 Aktualna cena: $ 0.00001871 $ 0.00001871 $ 0.00001871 Dowiedz się więcej o cenie BABB (BAX)

Tokenomika BABB (BAX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BABB (BAX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAX tokenomikę, poznaj cenę tokena BAXna żywo!

Jak kupić BAX Chcesz dodać BABB (BAX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BAX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BAX na MEXC już teraz!

Historia ceny BABB (BAX) Analiza historii ceny BAX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BAX już teraz!

Prognoza ceny BAX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAX? Nasza strona z prognozami cen BAX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAX już teraz!

