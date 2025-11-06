GiełdaDEX+
Aktualna cena BAS to 0.008357 USD. Śledź aktualizacje cen BAS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BAS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BAS

Informacje o cenie BAS

Czym jest BAS

Biała księga BAS

Oficjalna strona internetowa BAS

Tokenomika BAS

Prognoza cen BAS

Historia BAS

Przewodnik zakupowy BAS

Cena BAS(BAS)

Aktualna cena 1 BAS do USD:

$0.008357
+3.00%1D
USD
BAS (BAS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:11:14 (UTC+8)

Informacje o cenie BAS (BAS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.007912
Minimum 24h
$ 0.008752
Maksimum 24h

$ 0.007912
$ 0.008752
$ 0.16763449915565898
$ 0.004194192410779678
-2.22%

+3.00%

-40.47%

-40.47%

Aktualna cena BAS (BAS) wynosi $ 0.008357. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAS wahał się między $ 0.007912 a $ 0.008752, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAS w historii to $ 0.16763449915565898, a najniższy to $ 0.004194192410779678.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAS zmieniły się o -2.22% w ciągu ostatniej godziny, o +3.00% w ciągu 24 godzin i o -40.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BAS (BAS)

No.665

$ 20.89M
$ 241.30K
$ 83.57M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa BAS wynosi $ 20.89M, przy $ 241.30K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAS w obiegu wynosi 2.50B, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 83.57M.

Historia ceny BAS (BAS) – USD

Śledź zmiany ceny BAS dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00024341+3.00%
30 Dni$ -0.011293-57.48%
60 dni$ -0.011096-57.05%
90 dni$ +0.007857+1,571.40%
Dzisiejsza zmiana ceny BAS

DziśBAS odnotował zmianę $ +0.00024341 (+3.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny BAS

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.011293 (-57.48%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny BAS

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BAS o $ -0.011096(-57.05%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny BAS

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.007857 (+1,571.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe BAS (BAS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen BAS.

Co to jest BAS (BAS)

BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

BAS jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w BAS. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BAS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące BAS na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno BAS będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny BAS (w USD)

Jaka będzie wartość BAS (BAS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BAS (BAS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BAS.

Sprawdź teraz prognozę ceny BAS!

Tokenomika BAS (BAS)

Zrozumienie tokenomiki BAS (BAS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BASjuż teraz!

Jak kupić BAS (BAS)

Szukasz jak kupić BAS? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić BAS na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BAS na lokalne waluty

Zasoby BAS

Aby lepiej zrozumieć BAS, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa BAS
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące BAS

Jaka jest dziś wartość BAS (BAS)?
Aktualna cena BAS w USD wynosi 0.008357USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BAS do USD?
Aktualna cena BAS w USD wynosi $ 0.008357. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BAS?
Kapitalizacja rynkowa dla BAS wynosi $ 20.89M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BAS w obiegu?
W obiegu BAS znajduje się 2.50B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BAS?
BAS osiąga ATH w wysokości 0.16763449915565898 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BAS?
BAS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.004194192410779678 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BAS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BAS wynosi $ 241.30K USD.
Czy w tym roku BAS pójdzie wyżej?
BAS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BAS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:11:14 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BAS (BAS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

