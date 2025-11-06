Prognoza ceny BAS (BAS) (USD)

Sprawdź prognozy cen BAS na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BAS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę BAS % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.008836 $0.008836 $0.008836 +8.91% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny BAS na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny BAS (BAS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy BAS może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.008836. Prognoza ceny BAS (BAS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy BAS może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.009277. Prognoza ceny BAS (BAS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BAS na 2027 rok wyniesie $ 0.009741 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny BAS (BAS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BAS na 2028 rok wyniesie $ 0.010228 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny BAS (BAS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BAS w 2029 roku wyniesie $ 0.010740 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny BAS (BAS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BAS w 2030 roku wyniesie $ 0.011277 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny BAS (BAS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena BAS może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.018369. Prognoza ceny BAS (BAS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena BAS może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.029921. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.008836 0.00%

2026 $ 0.009277 5.00%

2027 $ 0.009741 10.25%

2028 $ 0.010228 15.76%

2029 $ 0.010740 21.55%

2030 $ 0.011277 27.63%

2031 $ 0.011841 34.01%

2032 $ 0.012433 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.013054 47.75%

2034 $ 0.013707 55.13%

2035 $ 0.014392 62.89%

2036 $ 0.015112 71.03%

2037 $ 0.015868 79.59%

2038 $ 0.016661 88.56%

2039 $ 0.017494 97.99%

2040 $ 0.018369 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny BAS na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.008836 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.008837 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.008844 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.008872 0.41% Prognoza ceny BAS (BAS) na dziś Przewidywana cena dla BAS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.008836 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny BAS (BAS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BAS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.008837 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa BAS (BAS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BAS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.008844 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa BAS (BAS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BAS wynosi $0.008872 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen BAS Aktualna cena $ 0.008836$ 0.008836 $ 0.008836 Zmiana ceny (24H) +8.91% Kapitalizacja rynkowa $ 22.06M$ 22.06M $ 22.06M Podaż w obiegu 2.50B 2.50B 2.50B Wolumen (24H) $ 356.54K$ 356.54K $ 356.54K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena BAS to $ 0.008836. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +8.91%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 356.54K. Ponadto BAS ma podaż w obiegu wynoszącą 2.50B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 22.06M. Zobacz na żywo cenę BAS

Jak kupić BAS (BAS) Próbujesz kupić BAS? Teraz możesz kupować BAS za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić BAS i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić BAS teraz

Historyczna cena BAS Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami BAS, cena BAS wynosi 0.008823USD. Podaż w obiegu BAS (BAS) wynosi 0.00 BAS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $22.06M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.07% $ 0.000595 $ 0.009164 $ 0.007912

7 D -0.31% $ -0.00413 $ 0.015502 $ 0.007912

30 Dni -0.56% $ -0.011465 $ 0.170182 $ 0.007555 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin BAS zanotował zmianę ceny o $0.000595 , co stanowi 0.07% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs BAS osiągnął maksimum na poziomie $0.015502 i minimum na poziomie $0.007912 . Zanotowano zmianę ceny o -0.31% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał BAS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana BAS o -0.56% , co odpowiada około $-0.011465 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BAS. Sprawdź pełną historię cen BAS, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen BAS

Jak działa moduł przewidywania ceny BAS (BAS)? Moduł predykcji ceny BAS to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BAS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania BAS na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BAS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę BAS. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BAS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BAS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał BAS.

Dlaczego prognoaza ceny BAS jest ważna?

Prognozy cen BAS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

