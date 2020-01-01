Tokenomika Azuro (AZUR) Odkryj kluczowe informacje o Azuro (AZUR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Azuro (AZUR) Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems. Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems. Oficjalna strona internetowa: https://azuro.org/ Biała księga: https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A

Tokenomika i analiza cenowa Azuro (AZUR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Azuro (AZUR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 200.74M $ 200.74M $ 200.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.73M $ 5.73M $ 5.73M Historyczne maksimum: $ 0.23903 $ 0.23903 $ 0.23903 Historyczne minimum: $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 Aktualna cena: $ 0.005725 $ 0.005725 $ 0.005725 Dowiedz się więcej o cenie Azuro (AZUR)

Tokenomika Azuro (AZUR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Azuro (AZUR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AZUR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AZUR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAZUR tokenomikę, poznaj cenę tokena AZURna żywo!

Historia ceny Azuro (AZUR) Analiza historii ceny AZUR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AZUR już teraz!

Prognoza ceny AZUR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AZUR? Nasza strona z prognozami cen AZUR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AZUR już teraz!

