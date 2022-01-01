Tokenomika Aleph Zero (AZERO) Odkryj kluczowe informacje o Aleph Zero (AZERO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aleph Zero (AZERO) Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Oficjalna strona internetowa: https://www.alephzero.org Biała księga: https://docs.alephzero.org/ Block Explorer: https://alephzero.subscan.io/ Kup AZERO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Aleph Zero (AZERO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aleph Zero (AZERO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.90M Całkowita podaż: $ 336.23M Podaż w obiegu: $ 266.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.44M Historyczne maksimum: $ 3.0991 Historyczne minimum: $ 0.017382502005260283 Aktualna cena: $ 0.02213

Tokenomika Aleph Zero (AZERO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aleph Zero (AZERO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AZERO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AZERO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAZERO tokenomikę, poznaj cenę tokena AZEROna żywo!

Jak kupić AZERO Chcesz dodać Aleph Zero (AZERO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AZERO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AZERO na MEXC już teraz!

Historia ceny Aleph Zero (AZERO) Analiza historii ceny AZERO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AZERO już teraz!

Prognoza ceny AZERO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AZERO? Nasza strona z prognozami cen AZERO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AZERO już teraz!

