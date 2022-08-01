Tokenomika Aventus (AVT) Odkryj kluczowe informacje o Aventus (AVT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aventus (AVT) The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network. Oficjalna strona internetowa: https://www.aventus.io/ Biała księga: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f

Tokenomika i analiza cenowa Aventus (AVT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aventus (AVT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.74M $ 15.74M $ 15.74M Historyczne maksimum: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 Historyczne minimum: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 Aktualna cena: $ 1.5744 $ 1.5744 $ 1.5744 Dowiedz się więcej o cenie Aventus (AVT)

Tokenomika Aventus (AVT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aventus (AVT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić AVT Chcesz dodać Aventus (AVT) do swojego portfolio?

Historia ceny Aventus (AVT) Analiza historii ceny AVT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AVT już teraz!

Prognoza ceny AVT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVT? Nasza strona z prognozami cen AVT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AVT już teraz!

