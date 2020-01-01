Tokenomika Avalon (AVL) Odkryj kluczowe informacje o Avalon (AVL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Avalon (AVL) Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Oficjalna strona internetowa: https://www.avalonfinance.xyz/ Biała księga: https://docs.avalonfinance.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2 Kup AVL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Avalon (AVL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Avalon (AVL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.14M $ 25.14M $ 25.14M Całkowita podaż: $ 162.25M $ 162.25M $ 162.25M Podaż w obiegu: $ 161.68M $ 161.68M $ 161.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M Historyczne maksimum: $ 2.0011 $ 2.0011 $ 2.0011 Historyczne minimum: $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 Aktualna cena: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 Dowiedz się więcej o cenie Avalon (AVL)

Tokenomika Avalon (AVL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Avalon (AVL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAVL tokenomikę, poznaj cenę tokena AVLna żywo!

Historia ceny Avalon (AVL) Analiza historii ceny AVL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AVL już teraz!

Prognoza ceny AVL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVL? Nasza strona z prognozami cen AVL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AVL już teraz!

