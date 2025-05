AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

NazwaAVL

PozycjaNo.671

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)20.19%

Podaż w obiegu161,683,998

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż162,250,000.8

Wskaźnik obrotu0.1616%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.4376502589895284,2025-02-12

Najniższa cena0.18646250349684448,2025-05-31

Publiczny blockchainETH

