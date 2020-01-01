Tokenomika Ava AI (AVAAI) Odkryj kluczowe informacje o Ava AI (AVAAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ava AI (AVAAI) AVAAI is a meme coin. AVAAI is a meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://holoworld.com Block Explorer: https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump Kup AVAAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ava AI (AVAAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ava AI (AVAAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.05M $ 19.05M $ 19.05M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.05M $ 19.05M $ 19.05M Historyczne maksimum: $ 0.33758 $ 0.33758 $ 0.33758 Historyczne minimum: $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 Aktualna cena: $ 0.01905 $ 0.01905 $ 0.01905 Dowiedz się więcej o cenie Ava AI (AVAAI)

Tokenomika Ava AI (AVAAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ava AI (AVAAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVAAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVAAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAVAAI tokenomikę, poznaj cenę tokena AVAAIna żywo!

Jak kupić AVAAI Chcesz dodać Ava AI (AVAAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AVAAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AVAAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Ava AI (AVAAI) Analiza historii ceny AVAAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AVAAI już teraz!

Prognoza ceny AVAAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVAAI? Nasza strona z prognozami cen AVAAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AVAAI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!